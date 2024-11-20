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Moleculo
AOOSTAR выпустит док-станции с AMD Radeon RX 7600M и 7600M XT, разъёмами OCuLink и USB4
Судя по описанию, это будет компактное решение с меньшим уровнем шума, чем у конкурентов.

AOOSTAR со дня на день выпустит док-станции с внешними видеокартами AMD Radeon RX 7600M XT и Radeon RX 7600M, сообщает VideoCardz, отмечая, что RX 7600M без XT впервые будет использоваться в подобного рода устройстве. Ассортимент бренда уже включает различные мини-ПК и внешние док-станции.

Источник изображения: AOOSTAR, VideoCardz

Из большинства других аналогичных решений новинки выделяются своими размерами 205x123x40 миллиметров (мм) — это одни из самых компактных внешних видеокарт на рынке. Другим преимуществом может стать меньший уровень шума. По информации VideoCardz, компания заявляет об уровне шума в диапазоне 48…50 децибел (дБ) при средней температуре графического процессора 78 градусов по Цельсию и 92 градуса в самой горячей точке, когда у неназванного конкурента шум достигает 59,8 дБ, а температура 75 и 98 градусов по Цельсию соответственно.

Источник изображения: AOOSTAR, VideoCardz

В AMD Radeon RX 7600M XT используется графический процессор Navi 33 с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 32 единиц, в свою очередь, RX 7600M довольствуется урезанным вариантом этого GPU, в котором доступно 28 CU. На какой мощности может работать видеокарта, точно непонятно, в описании продукта говорится о лимитах 100…120 ватт (Вт), но также упоминается ограничение 150 Вт. Подключаться к ПК док-станция может с помощью разъёмов OCuLink и USB4.

#amd #видеокарты #док-станции #aoostar
Источник: videocardz.com
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