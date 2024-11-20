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Moleculo
AMD может нацелиться на рынок смартфонов с чипами Ryzen AI
Якобы компания уже ведёт переговоры о внедрении своих решений.

В область интересов AMD мог попасть рынок мобильных устройств, пишет Wccftech со ссылкой на публикацию Smartphone Magazine в Yahoo Finance. Компания якобы уже ведёт переговоры о внедрении своих мобильных чипов Ryzen AI в смартфоны. Журналисты Wccftech назвали это «диким слухом», тем не менее, отметили, что на рынке происходят значимые изменения и поэтому полностью исключать подобный сценарий нельзя.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Так, компания Qualcomm нацелилась на рынок персональных компьютеров (ПК), представив сравнительно недавно чипы Snapdragon X, ходят слухи, что MediaTek тоже заинтересована в рынке ПК, а NVIDIA разрабатывает ARM процессоры для нового поколения AI PC, возможно, совместно с MediaTek.

Инсайдер Moore’s Law Is Dead ранее сообщал, что AMD тоже работает над ARM чипами под кодовым названием Arctic Sound. AMD уже опробовала свои технологии в смартфонах, работая совместно с Samsung Electronics, в частности, флагманский чип Samsung Exynos 2400 содержит интегрированную графику на базе архитектуры AMD RDNA 3. Иными словами, похоже, что ключевые игроки на мобильном рынке нацелены расширить бизнес в область ПК и, напротив, ключевые игроки на рынке ПК могут войти в мобильный сегмент.

В Wccftech также отмечают, что интерес AMD к рынку мобильных устройств может усилиться, поскольку рост на рынке искусственного интеллекта (ИИ) сдерживается доминированием NVIDIA.

Нет никаких прогнозов о том, когда AMD может официально рассказать о своих новых разработках.

#amd #смартфоны
Источник: wccftech.com
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