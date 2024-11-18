Монитор оснащён разъёмом DisplayPort 2.1 (UHBR20).

LG представила игровой монитор UltraGear GX7 (27GX790A) на базе 27-дюймовой WOLED-панели с частотой 480 герц (Гц), монитор оснащён разъёмом DisplayPort 2.1 класса UHBR20 с пропускной способностью 80 гигабит в секунду (Гбит/с), что выделяет его среди многих конкурентов, пишет ресурс flatpanelshd. Пропускная способность 80 Гбит/с позволяет передавать на монитор изображение 1440p 480 Гц без сжатия, осталось дождаться видеокарт с поддержкой DisplayPort 2.1 в следующем году.

Источник изображения: LG

Помимо DisplayPort 2.1 монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1. Он также поддерживает сжатие потока (DSC) VESA, поэтому даже с современными видеокартами доступен режим 1440p 480 Гц со сжатием.

LG UltraGear GX7 (27GX790A) оптимизирован для игр. Плоская панель WOLED имеет разрешение 2560x1440 пикселей, частоту обновления 480 Гц, время отклика 0,03 миллисекунды (G2G) и поддержку переменной частоты обновления VRR (NVIDIA G-SYNC Compatible и FreeSync Premium Pro).

Модель является частью новой волны сверхбыстрых мониторов WOLED и QD-OLED, которые вытесняют с рынка игровые ЖК-мониторы. Ожидается, что LG 27GX790A значительно превзойдет нынешние ЖК-мониторы с частотой 600 Гц по скорости и по качеству изображения. Благодаря OLED-панели он также может воспроизводить изображение в расширенном динамическом диапазоне (VESA DisplayHDR True Black 400, Highest VESA ClearMR).

Для справки, за рубежом LG UltraGear 27GX790A поступит в продажу по цене 1000 долларов США.