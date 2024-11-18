Иными словами, этот подкласс процессоров — улучшенная версия Meteor Lake. Перечислены четыре модели.

Стали известны неожиданные подробности о процессорах Intel Arrow Lake U, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Jaykihn. Хотя процессоры входят в семейство Arrow Lake и станут частью серии Core Ultra 200, инсайдер утверждает, что они используют не те же архитектуры ядер, что другие Arrow Lake.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Так, в представленных ранее настольных процессорах Arrow Lake S, анонсированных HX и H для ноутбуков, используются ядра, построенные на совершенно новых архитектурах Lion Cove и Skymont, а в Arrow Lake U, если верить инсайдеру, ядра построены на архитектурах Redwood Cove+ и Crestmont Enhanced. Это доработанные версии архитектур, которые использовались в процессорах Meteor Lake.

Говорится, что вычислительная «плитка» процессоров Arrow Lake U производится по технологическому процессу Intel 3, а не Intel 4, который использовался при производстве Meteor Lake. В совокупности с другими улучшениями это позволило заметно повысить пиковые частоты ядер. Все перечисленные процессоры Arrow Lake U 12-ядерные с одинаковой конфигурацией ядер 2P+8E+2LP. Базовый теплопакет 15 ватт (Вт), дополнительные настраиваемые уровни: 12 и 28 Вт.

Источник изображения: Jaykihn, X (заблокирована в РФ)

Интегрированная графика Arrow Lake U построена на архитектуре Xe-LPG, оригинальной версии, а не улучшенной, как в процессорах Arrow Lake H, но рабочие частоты подрастут относительно прошлого поколения — на 100…150 мегагерц (МГц). Количество ядер Xe не изменилось, их по-прежнему 4 у всех названных моделей.

Как ожидается процессоры Intel Arrow Lake U представят в начале 2025 года. В это же время компания должна представить процессоры класса HX и H, которые войдут в серию Core Ultra 200, а также процессоры Core 200, которые являются обновлением предыдущей серии. В VideoCardz приписывают Core 200 процессорные ядра Raptor Cove и Gracemont Enhanced, интегрированную графику Xe-LPG+, последнее вызывает некоторые сомнения.