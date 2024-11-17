Удивительная производительность для такого устройства.

Джефф Гирлинг (Jeff Geerling), известный своими творческими экспериментами по подключению к устройствам Raspberry Pi дискретных видеокарт, продемонстрировал на своём YouTube канале результаты тестирования связки Raspberry Pi 5 и AMD Radeon RX 6750 XT под управлением Linux в играх, — сообщает VideoCardz.

На системе удалось запустить Doom Eternal: независимо от разрешения средняя частота кадров держалась в диапазоне 20…35 FPS, изменение настроек практически не влияло на производительность — оно и понятно — узкое место процессор. Удалось запустить и Crysis Remastered: 20…30 FPS в разрешении 4K. Джефф Гирлинг также тестировал и другие игры, к примеру, Red Dead Redemption 2 не удалось запустить из-за проблем с лаунчером. В числе других интересных подробностей: возможность использования Steam Link.

Источник изображения: Jeff Geerling, YouTube

Raspberry Pi 5 оснащается четырёхъядерным ARM-чипом BCM2712 с номинальным TDP 12 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и имеет ограниченную аппаратную совместимость, включая поддержку только лишь одной линии PCIe 2.0. Для работы внешних видеокарт необходимы специальные адаптеры, которые увеличивают стоимость платформы. Однако при разумных инвестициях можно вдохнуть новую жизнь в старое оборудование, что сделает платформу привлекательной для старых игр.





Эта демонстрация привлекает внимание к проблемам запуска современных игр на архитектуре ARM, но тот факт, что это уже возможно на такой медленной платформе, является многообещающим знаком для будущих устройств ARM, пишет VideoCardz.