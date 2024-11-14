В свою очередь, Power Gate позволял отключить DLVR, отдавая приоритет большей мощности и производительности, а не эффективности.

После обновления микрокода до версии 0x112 в программном обеспечении материнских плат Intel LGA 1851 стало невозможно задействовать режим Power Gate в профилях питания, отличных от Extreme OC, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс HardwareLuxx.

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Режим Power Gate позволял отключить цифровой линейный регулятор напряжения (Digital Linear Voltage Regulator, DLVR), с которым процессор работает эффективнее за счёт регулирования напряжения на каждом P-ядре и кластере E-ядер, но может не достигать пиковой производительности из-за недостатка мощности по причине поддержания напряжений на более низком уровне.

До недавнего обновления микрокода Power Gate можно было задействовать в любом режиме работы процессора, что давало больше вариативности в настройке. После обновления задействовать опцию можно только в режиме Extreme OC, который изменяет многие другие параметры работы процессора с прицелом на экстремальный разгон, как следует из названия профиля.

Для многих пользователей параметры профиля Extreme OC могут быть избыточными, в комментарии Intel ресурсу HardwareLuxx представитель компании упоминает этот профиль вместе с охлаждением средами с температурой ниже температуры окружающей среды, например, экстремальный разгон с применением жидкого азота. Причиной же изменения является защита от случайного неправильного использования обхода DLVR.

«Это было сделано для предотвращения случайного неправильного использования обхода DLVR, также известного как режим Power Gate, путём обеспечения его использования только в сценариях экстремального разгона с охлаждением при температурах ниже окружающей среды, например, жидким азотом», — Intel.

К слову, ранее представитель Intel подтвердил проблемы с производительностью настольных процессоров Arrow Lake из-за различных проблем с оптимизацией. В компании готовят несколько исправлений, которые должны появиться в конце ноября – начале декабря. Ожидается, что исправления повысят производительность в играх.