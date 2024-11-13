Но пакет всё равно весит более гигабайта.

Вес новой версии графического драйвера Intel под номером 6297 стал намного меньше, по сравнению с предыдущим выпуском пакет «похудел» на 500 мегабайт (МБ) за счёт унифицированной поддержки как дискретных видеокарт Intel Arc, так и встроенных графических решений, включая интегрированную графику Arrow Lake-S, для которой предыдущие пакеты содержали отдельный драйвер (поэтому в версии пакета было два номера), сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Тем не менее, размер пакета по-прежнему превышает 1 гигабайт (ГБ). Графические драйверы NVIDIA и AMD весят заметно меньше: на момент написания загрузка самых свежих выпусков потребует примерно 689 или 772 МБ свободного пространства на накопителе. Остаётся надеяться на дальнейший прогресс Intel в унификации и уменьшении драйверов для различных графических решений.

Графический драйвер Intel под номером 6297 принёс поддержку новых игр, включая Farming Simulator 25.