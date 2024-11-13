Этот выпуск не получил WHQL статус.

Intel представила новый графический драйвер версии 32.0.101.6297, этот выпуск не получил WHQL статус, но будет полезен тем, кто хочет поиграть в новые игры: Farming Simulator 25, Planet Coaster 2 и Dragon Quest III HD-2D Remake, — все они получили оптимизации Intel Game On, правда о каком-либо значимом повышении производительности компания не сообщает.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Продвинутый симулятор фермера Farming Simulator 25 стал доступен накануне, игра присутствует на платформе Steam, доступна для пользователей из России. На момент написания отзывы «Смешанные».

Информации об исправленных проблемах тоже нет, но сами проблемы есть, в нескольких играх и приложениях. По большему счёту это те же проблемы, что были описаны в предыдущем выпуске, в частности, слишком тёмные тени в некоторых локациях Call of Duty: Black Ops 6 на дискретных видеокартах Intel Arc серии A и проблемы с текстурами на водных поверхностях у интегрированной графики Arc процессоров Core Ultra серии 2; возможно появление артефактов в Doom Eternal при использовании Vulkan на дискретной графике Arc и вылеты в Star Wars Outlaws на интегрированной. Подробнее — в примечаниях к выпуску.