Сравнивались OneXPlayer OneXFly F1 Pro и ASUS ROG Ally X.

Компания One Netbook опубликовала на YouTube видео со сравнением производительности своего нового портативного игрового компьютера OneXPlayer OneXFly F1 Pro и ASUS ROG Ally X, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: One-Netbook, YouTube

Игровой КПК OneXFly F1 Pro оснащается либо 10-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 365 либо 12-ядерным Ryzen AI 9 HX 370 с ядрами на базе архитектуры Zen 5, в то время как ROG Ally X основан на 8-ядерном AMD Ryzen Z1 Extreme с ядрами Zen 4. Что касается интегрированной графики, Ryzen AI 9 365 оснащён Radeon 880M с 12-ю вычислительными блоками (столько же, сколько в Radeon 780M), а HX 370 — графикой Radeon 890M с 16-ю вычислительными блоками. Сравниваемые КПК используют оперативную память LPDDR5X-7500, в ROG Ally X её объём составляет 24 гигабайта (ГБ), в OneXFly F1 Pro — 32 или 64 ГБ.

Источник изображения: VideoCardz

В среднем версия OneXFly F1 Pro с процессором Ryzen AI 9 365 оказалась на 15% быстрее ASUS ROG Ally X с процессором Ryzen Z1 Extreme, а версия с HX 370 — на 20% быстрее. OneXFly F1 Pro появится в конце ноября и станет первым коммерчески доступным игровым портативным компьютером с процессорами AMD Strix Point.





Как отмечают в VideoCardz, компания AMD разрабатывает новую серию процессоров, специально настроенных для портативных игровых консолей — Ryzen Z2. Она может объединить несколько моделей с разными архитектурами, нацеленные на устройства для разных сегментов рынка.