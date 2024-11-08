Память станет доступна уже скоро.

GeIL расширит ассортимент оперативной памяти DDR5 UDIMM новыми вариантами CUDIMM со скоростью 8800 и 9200 мегатранзакций в секунду (МТ/с), сообщается на сайте компании. В первую очередь новинки ориентированы на новую настольную платформу Intel LGA 1851 и новые процессоры Intel Core Ultra серии 2, предлагая любителям разгона и энтузиастам возможность добиться максимальной производительности.

Источник изображения: GeIL

Оперативная память CUDIMM содержит дополнительную микросхему CKD (Clock Driver), которая восстанавливает тактовый сигнал непосредственно в модуле DIMM. Это снижает влияние помех на целостность сигнала и позволяет добиться стабильной работы на более высоких скоростях.

На момент написания компания не уточнила какие-либо дополнительные спецификации, в частности, неизвестны объём модулей памяти и задержки. Новинки должны появиться к середине ноября.

Оперативная память DDR5 CUDIMM уже выпускается некоторыми производителями, с каждым днём всё больше компаний анонсируют подобные новинки. Ожидается, что в перспективе на рынке появятся премиальные модули со скоростью до 10000 МТ/с.