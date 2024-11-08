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Gigabyte представила mini-ITX материнскую плату X870I Aorus Pro Ice для платформы AMD AM5
Возможна установка двух M.2 накопителей.

Gigabyte представила материнскую плату формата mini-ITX для платформы AMD AM5: модель X870I Aorus Pro Ice, — сообщает VideoCardz. Новинка получила бело-серебристое цветовое оформление и достойный для такого малого формата набор возможностей. Плата оснащается подсистемой питания со схемой 8+2+1 и 110-амперными транзисторами, имеет два слота для установки оперативной памяти DDR5 и поддерживает разгон модулей памяти до скорости 8800 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Источник изображения: Gigabyte

Для подключения устройств хранения данных имеется два M.2 разъёма, один с поддержкой PCIe Gen5, другой — с поддержкой PCIe Gen4. Также к плате можно подключить пару SATA накопителей. Основной слот для установки видеокарты поддерживает PCIe Gen5 и обладает усиленной конструкцией для установки крупных и тяжёлых видеокарт. На материнской плате предусмотрен механизм быстрого извлечения видеокарты EZ-Latch.

Плата поставляется с беспроводным Wi-Fi 7 адаптером (Realtek RTL8922AE) и антенной с системой быстрого подключения EZ-Plug. Что касается других встроенных возможностей: аудио представлено кодеком Realtek ALC4080, проводная сеть 2,5-гигабитным адаптером Realtek. На задней панели присутствуют: один порт USB4, один USB-C и два USB-A 3.2 Gen2.

#материнские платы #gigabyte
Источник: videocardz.com
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