Четыре модели мощностью от 750 до 1200 Вт.

Sharkoon представила ATX 3.1 блоки питания Rebel P20 в белом цвете, сообщает TechPowerUp. В серии четыре модели: мощностью 750 и 850 ватт (Вт) с золотыми сертификатами эффективности Cybenetics Gold, 1000 и 1200 Вт с платиновыми сертификатами Cybenetics Platinum. Блоки питания полностью модульные, предлагают один 12V-2x6 разъём для питания видеокарт и четыре 6+2-контактных. Важно: 12V-2x6 разъём/кабель 750-ваттной модели рассчитан на мощность 450 Вт, в то время как у 850-ваттной и более мощных — на 600 Вт.

Источник изображения: Sharkoon

В числе прочих достоинств и особенностей: 120-миллиметровый (мм) вентилятор с гидродинамическим подшипником, отключаемый при низкой нагрузке; японские конденсаторы; конструкция с резонансными LLC и DC-DC преобразователями; плоские провода. Производитель перечисляет шесть защит: от перегрузки по току, напряжению и мощности, от пониженного напряжения, от перегрева и короткого замыкания. Размеры блоков питания 150×140×86 мм.