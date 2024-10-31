Организация занимается сертификацией блоков питания.

Организация Cybenetics, занимающаяся тестированием и сертификацией блоков питания, добавила на свой сайт интерактивную базу данных, которая позволяет сортировать и фильтровать протестированные блоки питания по нескольким критериям: форм-фактор, входное напряжение, мощность, сертификат по эффективности, шуму и т.д., сообщает Cowcotland.

Пример фильтра по базе данных. Источник изображения: Cybenetics

Хотя набор фильтров довольно ограничен и не включает множество полезных параметров, база данных определённо будет полезна при подборе блока питания и позволит сократить первоначальную выборку. Остаётся надеяться, что инструмент будет развиваться и со временем в нём появится больше фильтров.

Сертификация Cybenetics стала альтернативой 80 PLUS, хотя некоторые производители получают для своих блоков питания сертификаты обеих организаций. Недавно в этой области появился ещё один игрок, PPLP или PSU Performance Level Plan, отмечают в Cowcotland. Организация базируется в Китае и уже занимается сертификацией блоков питания, проверяя, в частности, эффективность (классы от BRONZE до SUPER Ti) и уровень шума (классы от C до S).