Частота обновления экрана 144 Гц.

One-Netbook анонсировала новую линейку портативных игровых компьютеров ONEXFLY F1 Pro с 7-дюймовыми OLED-экранами, поддерживающими частоту обновления 144 герц, сообщает VideoCardz. Устройства будут доступны в различных конфигурациях, самые производительные оснастят процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365, для младшего варианта будут использовать Ryzen 7 8840U. В числе прочего два динамика с настройкой Harman Audio EFX, джойстики с нулевой мёртвой зоной и дрейфом, настраиваемая подсветка и вес 598 грамм. Информация о сроках выхода, объёме оперативной памяти, накопителей и возможностях расширения пока не раскрывается.

Источник изображения: One-Netbook, YouTube

AMD Ryzen AI 9 HX 370 является 12-ядерным 24-поточным APU с интегрированной графикой Radeon 890M, которая предлагает 16 вычислительных блоков, а Ryzen AI 9 365 — 10-ядерный 20-поточный APU с интегрированной графикой Radeon 880M, которая предлагает 12 вычислительных блоков. Оба основаны на новейших архитектурах AMD: Zen5 и Zen5c для вычислительных ядер, RDNA 3.5 для графики. Что касается Ryzen 7 8840U — это 8-ядерный 16-поточный APU прошлого поколения с процессорными ядрами Zen 4 и интегрированной графикой RDNA 3, вариантом Radeon 780M с 12-ю вычислительными блоками.



