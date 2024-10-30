В основе будет лежать технология, применяемая в ускорителях вычислений Instinct MI300.

Пользователь китайского форума ChipHell под псевдонимом zcjzcj11111 предположил, что новый графический процессор AMD Navi 48 на базе архитектуры RDNA 4 может состоять из двух кристаллов — двух графических процессоров Navi 44 начального класса.

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Специалисты ресурса TechPowerUp считают это возможным — у компании есть технологии для создания такого чипа и они уже обкатаны в серии ускорителей вычислений Instinct MI300. «Это будет не дезагрегированный графический процессор, такой как Navi 31, а масштабируемый многокристальный модуль», — пишет ресурс. Кристаллы такого модуля могут работать отдельно, а вместе имеют полную согласованность кэша.

Таким zcjzcj11111 видит один из будущих графических процессоров AMD. Источник изображения: ChipHell

Компания могла бы разработать младший графический процессор, а затем объединить два таких чипа для создания более производительных видеокарт. Причём многочиповая конструкция, которую AMD разработала для Instinct MI300, в драйверах рассматривается как единый графический процессор и также распознаётся в системе: «весь его кэш и память видны программному обеспечению как непрерывный адресуемый блок». Соединить два кристалла можно с помощью Infinity Fabric Fanout — межсоединения AMD с высокой пропускной способностью, выше чем у PCIe.

Ранее в Сети ходили слухи о разработке компанией AMD многокристальных графических процессоров RDNA 4 для видеокарт следующего поколения, однако, по информации инсайдера Moore's Law Is Dead, такие GPU решили не выпускать из-за высокой сложности, а освободившиеся ресурсы отправить на разработку следующих архитектур. Предполагалось, что графические процессоры Navi 48 и Navi 44 должны быть монолитными, но, видимо, не исключены сюрпризы.

AMD официально подтвердила, что первые игровые видеокарты RDNA 4 появятся в начале 2025 года.