Результат теста появился на платформе Openbenchmarking.

В базе данных Openbenchmarking появился результат тестирования инженерного образца процессора AMD 100-000000713-21_N на плате Birman Plus-KRK — это должен быть представитель будущей серии Krackan Point, сообщает Wccftech. Образец является 8-ядерным 16-поточным процессором с пиковой частотой 3,95 гигагерц (ГГц), тестовая система оснащалась 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти LPDDR5X-8000, подробностей об интегрированной графике нет, кроме того, что она работала на частоте до 2,5 ГГц.

Источник изображения: Openbenchmarking.org

Результаты инженерного образца сравнимы с APU AMD Ryzen 7 7840HS семейства Phoenix, который построен на базе архитектур Zen 4 и RDNA 3. Производительность даже чуть ниже, но это объясняется тем, что чип является инженерным образцом.

Источник изображения: Wccftech

Как ожидается, процессоры AMD Krackan Point предложат до 8 ядер Zen 5, получат новый NPU от AMD с производительностью до 50 триллионов операций в секунду (TOPS), интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков до 8. Эти процессоры будут ориентированы на ноутбуки стоимостью до 1000 долларов США и, вероятно, будут конкурировать с процессорами Intel Lunar Lake.

Презентация AMD Krackan Point ожидается на выставке CES 2025.