Модули войдут в линейку Vengeance.

Corsair планирует выпустить в ноябре оперативную память DDR5 CUDIMM в серии Vengeance, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: @CORSAIR в X (заблокирована в РФ), (отредактировано)

Модули оснащаются хромированными радиаторами с ненавязчивым рисунком из треугольников и чёрной вставкой с логотипом серии. Судя по всему, подсветка не предусмотрена, зато, по информации Corsair, память может работать на скорости 10000 мегатранзакций в секунду (МТ/с), что подтверждается снимком CPU-Z — присутствует профиль XMP-10000 с задержками 48-60-60-157-217.

Источник изображения: @CORSAIR в X (заблокирована в РФ)

Также информация в CPU-Z указывает на применение в модулях чипов памяти SK Hynix и объём одного модуля 24 гигабайта. Вероятно, первыми появятся комплекты общим объёмом 48 гигабайт. Демонстрация проводилась на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF, для которой заявлена поддержка модулей со скоростью 10133 МТ/с и выше.

Corsair не уточнила, планируется ли выпуск оперативной памяти DDR5 CUDIMM в других сериях, включая Dominator Platinum и Dominator Titanium.