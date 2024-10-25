Моноблок использует компоненты настольного класса и поддерживает апгрейд.

Внимание журналистов Hardware & Co на выставке Paris Games Week привлёк прототип 24-дюймового моноблока ERAZER с комплектующими для настольного ПК. Обычно в моноблоках используются те же комплектующие, что и в ноутбуках, поскольку всю начинку нужно уместить в тонкий корпус с монитором. Однако периодически предпринимаются попытки создания более мощных моделей с компонентами настольного класса. В частности, VideoCardz упоминает решения Digital Storm Aura и MSI Gaming 27XT.

Прототип моноблока ERAZER. Источник изображений: Hardware & Co

Прототип ERAZER выглядит не так эстетично, как перечисленные системы. Похоже, это тонкий корпус, к которому приделали изогнутый монитор. По бокам корпуса располагаются мощные (с виду) ручки (может быть, это просто декоративный элемент, не уточняется), опорой выступают несколько длинных ножек. Задняя и верхняя панели корпуса вентилируемые, с крупными сотами, внутри располагается mini-ITX материнская плата, SFX блок питания и полноразмерная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в исполнении Trinity Black от ZOTAC.

Моноблок MSI Gaming 27XT с «рюкзаком» для видеокарты. В 2016 году данная система предлагалась в конфигурациях с видеокартами NVIDIA GeForce GTX Titan X или GTX 980 Ti.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Сколько будет стоить подобная система, не уточняется. По предварительным оценкам, специалисты полагают, что конструкция может сэкономить дополнительное пространство в сравнении с аналогичной системой, собранной в мини-ПК, поэтому есть вероятность, что подобный моноблок будет востребован. Никаких препятствий к модернизации, кроме ограничений, накладываемых форм-фактором, нет, что несомненно является плюсом.