GIGABYTE в числе первых производителей, выпустивших обновление.

Производители материнских плат начинают выпускать новые BIOS для решений с чипсетами AMD 600 и 800 серии в преддверии выпуска процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, сообщает Wccftech.

Новые BIOS содержат AGESA 1.2.0.2a с оптимизациями для нового процессора Ryzen X3D. Компания GIGABYTE одной из первых выпускает обновлённые BIOS, которые, ко всему прочему, приносят недавно анонсированный режим X3D Turbo Mode. По слухам, это разработка AMD, которая появится во всех материнских платах с AGESA 1.2.0.2a.

Источник изображения: GIGABYTE

В GIGABYTE утверждали, что X3D Turbo Mode повысит производительность и обычных процессоров Ryzen 7000 и 9000 серии. В Сети уже появились первые положительные отзывы. В одном из сообщений говорится о повышении пропускной способности памяти и 5-процентном повышении производительности в игре Forza Horizon 5 на системе с Ryzen 7 9700X. Похоже, одной из оптимизаций режима является отключение SMT, в числе других предполагаемых улучшений более жёсткая привязка игр к одному кристаллу с ядрами на старших моделях с несколькими CCD. На процессорах Ryzen X3D прирост должен быть заметно выше.

AMD Ryzen 7 9800X3D выпустят 7 ноября.