Совместим с материнскими платами 600 серии.

AMD Ryzen 7 9800X3D примерно на 8% быстрее 7800X3D в играх и примерно на 15% в многопоточных рабочих нагрузках, сообщает VideoCardz со ссылкой на маркетинговые материалы компании. В материалах также говорится о 3D V-Cache нового поколения, что, в частности, положительно сказалось на тепловых характеристиках и позволило повысить частоту процессора в режиме Boost до 5,2 гигагерц. Суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня остаётся прежним — 104 мегабайта.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Подтверждается совместимость процессора со всеми материнскими платами AMD AM5, будь то решения начального класса с чипсетом A620 или более продвинутые варианты с чипсетами 600 и 800 серии. Процессор поддерживает оперативную память DDR5-6000, возможен разгон до скорости 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) и более.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Процессор должны выпустить 7 ноября, официальная рекомендованная цена пока неизвестна. Вероятно, до обозначенной даты состоится презентация с дополнительной информацией, по слухам, полноценно представить новинку могут завтра.