Пока сообщается о комплекте суммарным объёмом 48 ГБ с радиаторами в чёрно-серебристом или чёрно-золотистом исполнении с RGB.

V-Color объявила о выпуске первых комплектов оперативной памяти CUDIMM в серии Manta Xfinity, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: v-Color

Первыми появятся комплекты суммарным объёмом 48 гигабайт (2×24), работающие на скорости 8800 мегатранзакций в секунду при задержках 42-56-56-134 и напряжении 1,45 вольт. Также первые комплекты будут оснащены радиаторами чёрного цвета с серебристыми или золотистыми вставками в верхней части, покрытие вставок пропускает свет при включении RGB подсветки. С установленным радиатором размеры модуля составляют 7,7 миллиметров (мм) в ширину, 133 мм в длину и 43 мм в высоту.

Источник изображения: v-Color

В модулях памяти CUDIMM используется встроенная микросхема генерации тактовых сигналов, которая позволяет динамически изменять тактовую частоту и напряжение в зависимости от нагрузки на систему. Это приводит к снижению энергопотребления и повышению стабильности, что обеспечивает возможность работы на более высоких скоростях.