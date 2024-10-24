Конструкция включает десять тепловых трубок.

Компания Cryorig представила двухбашенный процессорный кулер Monster XX с десятью 6-миллиметровыми (мм) тепловыми трубками и производительностью (TDP) 300 ватт, сообщает TechPowerUp.

Источник изображений: Cryorig

На каждую башню посредством металлических скоб устанавливаются входящие в комплект 120-мм фирменные вентиляторы The Vision F120 ARGB. Вентиляторы работают в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту, развивая воздушный поток до 58,47 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении до 1,35 миллиметров водяного столба и уровне шума до 31,5 децибел. В корпусе вентиляторов предусмотрены резиновые антивибрационные вставки, подключение осуществляется посредством 4-контактных PWM кабелей, подсветка подключается к 3-контактному 5-вольтовому ARGB разъёму.

Источник изображений: Cryorig

Габариты кулера с установленными вентиляторами 120×133×159 мм, вес не уточняется. Система креплений поддерживает установку на материнские платы Intel LGA 115x, 1200, 1700, 1851, платы AMD AM5 и AM4.