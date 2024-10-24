Обновлённый API доступен разработчикам в Agility SDK 1.715-1.

Microsoft обновила API масштабирования изображения DirectSR, обеспечив поддержку компонента масштабирования AMD FSR 3.1, сообщает VideoCardz. На релизе в мае DirectSR поддерживал AMD FSR 2.2, новая версия технологии масштабирования AMD должна лучше сохранять детали, уменьшить количество артефактов, таких как мерцание и ореолы. Обновлённый API доступен разработчикам в Agility SDK 1.715-1.

Microsoft DirectSR — это API, идея которого предоставить разработчикам единый стандартизированный интерфейс для включения поддержки различных технологий масштабирования в играх, сделать этот процесс проще и быстрее. Тем не менее, по наблюдениям VideoCardz, каждый из разработчиков графических процессоров и видеокарт сосредоточен на развитии своих собственных технологий, а при разработке игр и приложений предпочтение всё также отдаётся прямой коммуникации между компаниями для интеграции поддержки каждой конкретной технологии. Возможно, Microsoft DirectSR ещё не успел набрать популярность, с другой стороны, отсутствие поддержки генерации кадров в нём можно считать существенным упущением.