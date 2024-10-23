Бренд AYANEO, по большей части известный своим ассортиментом портативных игровых компьютеров, анонсировал новое флагманское устройство под названием AYANEO 3, сообщает VideoCardz. Краткий анонс не раскрыл каких-либо характеристик или особенностей AYANEO 3, точная дата выхода также неизвестна: «выйдет скоро», — говорится в объявлении.
В VideoCardz полагают, что в AYANEO 3 будут использоваться процессоры AMD, как и в подавляющем большинстве предыдущих устройств бренда. Логично предположить, что это будут процессоры из нового семейства Strix Point, скорее всего, модели из стандартной серии Ryzen AI 300 — в своих предыдущих устройствах AYANEO так и не использовала серию Ryzen Z1.
Лучшими процессорами серии Ryzen AI 300 являются 12-ядерные Ryzen AI 9 HX 375 и 370 с интегрированной графикой Radeon 890M (12 вычислительных блоков RDNA 3.5), также есть 10-ядерная модель Ryzen AI 9 365 с интегрированной графикой Radeon 880M (10 вычислительных блоков RDNA 3.5). В бизнес-серии PRO компания представила аналоги флагманских моделей с расширенными функциями для бизнеса, а также 8-ядерный Ryzen AI 7 PRO 360 с конфигурацией ядер 3xZen 5 + 4xZen 5c и Radeon 880M. Аналогичную конфигурацию ядер приписывают Ryzen Z2 Extreme, но у последнего должна быть более производительная графика Radeon 890M — официально процессор ещё не представили.