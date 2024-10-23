Подробностей пока нет, «выйдет скоро».

Бренд AYANEO, по большей части известный своим ассортиментом портативных игровых компьютеров, анонсировал новое флагманское устройство под названием AYANEO 3, сообщает VideoCardz. Краткий анонс не раскрыл каких-либо характеристик или особенностей AYANEO 3, точная дата выхода также неизвестна: «выйдет скоро», — говорится в объявлении.

Источник изображения: AYANEO, YouTube

В VideoCardz полагают, что в AYANEO 3 будут использоваться процессоры AMD, как и в подавляющем большинстве предыдущих устройств бренда. Логично предположить, что это будут процессоры из нового семейства Strix Point, скорее всего, модели из стандартной серии Ryzen AI 300 — в своих предыдущих устройствах AYANEO так и не использовала серию Ryzen Z1.





Лучшими процессорами серии Ryzen AI 300 являются 12-ядерные Ryzen AI 9 HX 375 и 370 с интегрированной графикой Radeon 890M (12 вычислительных блоков RDNA 3.5), также есть 10-ядерная модель Ryzen AI 9 365 с интегрированной графикой Radeon 880M (10 вычислительных блоков RDNA 3.5). В бизнес-серии PRO компания представила аналоги флагманских моделей с расширенными функциями для бизнеса, а также 8-ядерный Ryzen AI 7 PRO 360 с конфигурацией ядер 3xZen 5 + 4xZen 5c и Radeon 880M. Аналогичную конфигурацию ядер приписывают Ryzen Z2 Extreme, но у последнего должна быть более производительная графика Radeon 890M — официально процессор ещё не представили.