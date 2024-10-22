Пока включена поддержка не всех форматов.

Графические процессоры семейства Battlemage для дискретных видеокарт появились в Intel Media Driver, сообщает VideoCardz.

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Похоже, на раннем этапе поддержка форматов для Battlemage включена не полностью. На момент обнаружения дискретная графика отличалась от интегрированной в процессоры Lunar Lake отсутствием аппаратной поддержки 8- и 10-битных форматов VVC (H.266), а также отсутствием аппаратной поддержки кодирования в некоторых других форматах, которые поддерживались прошлыми поколениями графических решений. Пока не стоит ориентироваться на информацию в драйвере, примечательно другое: изменения говорят о продолжающейся работе над дискретными видеокартами Battlemage, официально о них мало что рассказывают.

Ожидается, что дискретные видеокарты Intel Battlemage появятся в 2025 году. Официально это не подтверждено, но инженеры активно работают над программным обеспечением для реализации поддержки данных графических решений, что прослеживается в открытых репозиториях. Вероятно, после затянувшегося запуска первого поколения видеокарт Alchemist компания не хочет раньше времени озвучивать какие-либо сроки.