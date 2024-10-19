Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Инсайдер назвал процессоры, которые войдут в серию Intel Core 200H и U
Серия без приставки Ultra объединит обновлённые процессоры Raptor Lake.

Вместе с презентацией настольных процессоров Intel Core Ultra 200S были анонсированы и новые процессоры для ноутбуков — Core Ultra 2-го поколения, серия H и HX. Однако, судя по различным отчётам, появляющимся в Сети, это ещё не всё. Для ноутбуков готовится обычная серия Core 200 без приставки Ultra, судя по всему, в неё войдут обновлённые процессоры Raptor Lake Refresh класса H. Иными словами, эта серия сменит процессоры Core 13-го поколения класса H. Инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Jaykihn, предположительно перечислил все будущие процессоры данной серии, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Флагманским процессором в линейке Intel Core 200 для ноутбуков является Core 270H (вероятно, Core 7). Он предложит 14 ядер (6P+8E) и 20 потоков. Стоит отметить, что в данном случае используются архитектуры ядер Raptor Cove и Gracemont. Если верить инсайдеру, тактовая частота в режиме Boost повысится на 400 мегагерц относительно флагманских мобильных процессоров Core 13-го поколения, таких как Core i9-13900HK и H. Intel также предложит 12-, 10- и 8-ядерные процессоры в этой серии.

Источник изображения: Jaykihn, X (заблокирована в РФ)

Инсайдер назвал два процессора Intel Core 200U с базовым теплопакетом 15 ватт: 250U и 220U, — оба 10-ядерные (2P+8E). Тактовые частоты в режиме Boost достигают 5,4 и 5,0 гигагерц соответственно. Похоже, это прямые преемники процессоров Core 150U и 120U, которые тоже относились к семейству Raptor Lake в отличие от Core Ultra 100, где были собраны процессоры Meteor Lake.

Источник изображения: VideoCardz

Специалисты подчёркивают, Intel Core Ultra 200 — это новые процессоры Arrow Lake, если приставки Ultra нет — обновление Raptor Lake.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Intel готовит семь новых процессоров серии Core 200H/U на архитектуре Raptor Lake Refresh
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
7
МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
4
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
2
Military Watch: Высокие потери Leopard 2 сделают его менее привлекательным для покупателей
1
Одинокие квазары с неясным происхождением ставят под сомнение существующие модели космологии
3
Российская армия активно применяет самоходное артиллерийское орудие «Нона-СВК» на передовой
+
Samsung Exynos 2500 с 10-ядерной конфигурацией и 3 основными ядрами появился в Geekbench
+
Tesla не сможет выпускать более 2500 единиц Cybercab в год
1
ВСУ оставили населённый пункт Новый Путь в Курской области
+
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
5
«Калашников» готовит к испытаниям боевые электромотоциклы на передовой
+
Американцы используют VPN, чтобы загружать обновления программного обеспечения Kaspersky
2
В Иране рассматривают американские системы ПРО THAAD в качестве цели
+
Сборка Tiny 11 уменьшает размер обновления Windows 11 24H2 с 30 ГБ до 3,5 ГБ
+
Представлен игровой движок Unity 6: новый подход к разработке и долгосрочная поддержка
+
Германия отправит Украине ракеты AIM-9L Sidewinder и 4361 беспилотник
3
Представлена российская ракета Х-69
1
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
1
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
6
Глобальную версию OnePlus 13 протестировали в Geekbench 6
+

Популярные статьи

4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
136
Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
6
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
1
10 лучших авто для бедного студента
31
Сборка ремастера The Elder Scrolls II: Daggerfall на движке Unity
+
Выбираем самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении Full HD осенью 2024 года
45
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
6
25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
3
Биткоин 19-го века: как стальной телеграфный кабель стал мечтой тысяч горожан
10
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
61

Сейчас обсуждают

igator
21:49
Так обе же карты сдулись году так в 2020 (т. е. примерно когда вышла 3000 линейка). У меня была 1660 (те же 6ГБ, но чип мощнее на 15-20%), так и она с трудом вывозила игры 2021 года даже на средних н...
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
Konstantin Skorik
21:49
Зеленский: - Дай.
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
DIP40
21:38
Именно из-за таких украинских заявлений и началась СВО. Похоже совсем необучаемые, решили таки выпросить застекления Киева.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Китя
21:34
Не бойся. Если Сармат прилетит то на Украине не останется некого один пепел и усе.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Archimedes
21:33
А попробовать заменить блок питания на помощнее и стабильнее мысль в голову не приходила? Ведь ясно же что проседает всё при нагрузке в играх, когда жрут и видяха и проц. 400 км в один конец, 25 "штук...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
l33t_h4x00r
21:32
Мятный карась?
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
Алексей Бурлуцкий
21:17
США грозит выпустить 7 мах истребитель, 4 мах более реально. Но всё эти лазеры и ЭМИ оружие под вопросом. Тут с дронами надо разбиратся))
МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
Fergus
21:14
Вот 1 из тех несчастных недоумков, кого амд обманула и втюхала абсолютно ненужный проц за 40к! В данный момент этот несчастный человек не имеет никаких плюсов от его использования, он повёлся лишь на ...
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
Chihonya
21:11
да угомонись ты уже, убогий обиженка, все знают, у тя самый крутой комп))))
Разбираем популярное у геймеров заблуждение: “Игровая индустрия умирает и современные игры ужасны”
l33t_h4x00r
21:07
ну допустим цена вырастет . но такой сувенир тоже не всем нужен и инфляция огромная
Биткоин 19-го века: как стальной телеграфный кабель стал мечтой тысяч горожан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем