Серия без приставки Ultra объединит обновлённые процессоры Raptor Lake.

Вместе с презентацией настольных процессоров Intel Core Ultra 200S были анонсированы и новые процессоры для ноутбуков — Core Ultra 2-го поколения, серия H и HX. Однако, судя по различным отчётам, появляющимся в Сети, это ещё не всё. Для ноутбуков готовится обычная серия Core 200 без приставки Ultra, судя по всему, в неё войдут обновлённые процессоры Raptor Lake Refresh класса H. Иными словами, эта серия сменит процессоры Core 13-го поколения класса H. Инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Jaykihn, предположительно перечислил все будущие процессоры данной серии, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Флагманским процессором в линейке Intel Core 200 для ноутбуков является Core 270H (вероятно, Core 7). Он предложит 14 ядер (6P+8E) и 20 потоков. Стоит отметить, что в данном случае используются архитектуры ядер Raptor Cove и Gracemont. Если верить инсайдеру, тактовая частота в режиме Boost повысится на 400 мегагерц относительно флагманских мобильных процессоров Core 13-го поколения, таких как Core i9-13900HK и H. Intel также предложит 12-, 10- и 8-ядерные процессоры в этой серии.

Источник изображения: Jaykihn, X (заблокирована в РФ)

Инсайдер назвал два процессора Intel Core 200U с базовым теплопакетом 15 ватт: 250U и 220U, — оба 10-ядерные (2P+8E). Тактовые частоты в режиме Boost достигают 5,4 и 5,0 гигагерц соответственно. Похоже, это прямые преемники процессоров Core 150U и 120U, которые тоже относились к семейству Raptor Lake в отличие от Core Ultra 100, где были собраны процессоры Meteor Lake.

Источник изображения: VideoCardz

Специалисты подчёркивают, Intel Core Ultra 200 — это новые процессоры Arrow Lake, если приставки Ultra нет — обновление Raptor Lake.