Сейчас приложение доступно в бета-версии.

По информации инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi, финальную версию приложения NVIDIA App представят одновременно с видеокартами RTX 50, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

На сегодняшний день приложение NVIDIA App доступно в качестве бета-версии, компания планомерно добавляет в него возможности, представленные в GeForce Experience и панели управления NVIDIA, а также новые функции. NVIDIA App заменит GeForce Experience и, вероятно, панель управления, предложив пользователям единый современный интерфейс для управления всеми основными настройками и возможностями видеокарт, обновления драйверов и т.д.

Официально NVIDIA не анонсировала видеокарты GeForce RTX 50, считается, что это произойдёт на выставке CES 2025 в начале следующего года — на 6 января запланировано выступление генерального директора NVIDIA. При этом в NVIDIA говорили о планах выпустить приложение NVIDIA App в этом году. Возникает противоречие. Либо краткий анонс новых видеокарт может состояться в этом году, либо NVIDIA App выйдет из стадии бета-теста в следующем году.