ASUS представила компьютерный корпус ProArt PA602 Wood Edition — модификацию оригинальной модели с элементами из дерева, которые подчёркивают её профессиональный вид, сообщает TechPowerUp.
Деревянные детали используются в трёх местах корпуса: ручки вдоль верхнего края; панель с элементами управления и USB; сегменты вентилируемой передней панели. Производственный процесс каждой детали включает термообработку для повышения долговечности, шлифование и двухэтапное нанесение покрытия, которое подчёркивает текстуру древесины и придаёт деталям блеск.
В числе достоинств ASUS ProArt PA602 большое количество вентиляционных отверстий и комплектные вентиляторы, которые обеспечат должный воздухообмен при высоких нагрузках. За передней панелью установлены два 200-миллиметровых (мм) вентилятора ProArt толщиной 38 мм, которые раскручиваются до 1000 оборотов в минуту обеспечивая воздушный поток до 190,2 кубических футов в минуту (CFM). В комплект также входит вытяжной 140-миллиметровый вентилятор на задней стенке.
Корпус поддерживает материнские платы EATX, воздушные кулеры высотой до 190 мм, радиаторы типоразмером до 420 мм, крупные видеокарты, позволяет устанавливать видеокарты вертикально, есть возможность установить до восьми 2,5-дюймовых накопителей, четыре отсека совместимы с 3,5-дюймовыми накопителями. На передней панели есть USB-C со скоростью 20 гигабит в секунду, фронтальный фильтр оснащён системой индикации уровня загрязнения.