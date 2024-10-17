Корпус подойдёт для профессиональных систем, в числе комплектных пара мощных 200-мм вентиляторов.

ASUS представила компьютерный корпус ProArt PA602 Wood Edition — модификацию оригинальной модели с элементами из дерева, которые подчёркивают её профессиональный вид, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ASUS

Деревянные детали используются в трёх местах корпуса: ручки вдоль верхнего края; панель с элементами управления и USB; сегменты вентилируемой передней панели. Производственный процесс каждой детали включает термообработку для повышения долговечности, шлифование и двухэтапное нанесение покрытия, которое подчёркивает текстуру древесины и придаёт деталям блеск.

Источник изображения: ASUS

В числе достоинств ASUS ProArt PA602 большое количество вентиляционных отверстий и комплектные вентиляторы, которые обеспечат должный воздухообмен при высоких нагрузках. За передней панелью установлены два 200-миллиметровых (мм) вентилятора ProArt толщиной 38 мм, которые раскручиваются до 1000 оборотов в минуту обеспечивая воздушный поток до 190,2 кубических футов в минуту (CFM). В комплект также входит вытяжной 140-миллиметровый вентилятор на задней стенке.

Источник изображения: ASUS

Корпус поддерживает материнские платы EATX, воздушные кулеры высотой до 190 мм, радиаторы типоразмером до 420 мм, крупные видеокарты, позволяет устанавливать видеокарты вертикально, есть возможность установить до восьми 2,5-дюймовых накопителей, четыре отсека совместимы с 3,5-дюймовыми накопителями. На передней панели есть USB-C со скоростью 20 гигабит в секунду, фронтальный фильтр оснащён системой индикации уровня загрязнения.