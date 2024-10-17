Теперь видеокарты MTT S80 и S70 могут запускать игры, использующие данный графический API.

Китайская компания Moore Threads выпустила для своих игровых видеокарт MTT S80 и S70 бета-версию графического драйвера с поддержкой DirectX 12, сообщает VideoCardz. Это позволяет запускать игры, использующие данный графический API, но насколько они окажутся работоспособны, будет ли в них комфортно играть, покажут тесты. Кроме того, похоже, что поддержка DirectX 12 ограничена уровнем функций 11_1, а значит с технологиями, появившимися в DirectX 12 Ultimate, видеокарты пока работать не могут, в частности, это сетчатые шейдеры.

Источник изображения: Moore Threads

Пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Loschzwerg, владеющий MTT S80, протестировал видеокарту с новым драйвером в бенчмарках 3DMark. В Time Spy графическая оценка составила 3452 балла, что соответствует уровню интегрированной графики AMD Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5, а в новейшем кроссплатформенном бенчмарке Steel Nomad оценка MTT S80 составила 874 балла, что уже в полтора раза лучше, по сравнению с Radeon 890M.