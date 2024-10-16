Систему охлаждения оптимизировали.

Накануне начались продажи обновлённых игровых консолей Xbox Series X: цифрового издания, которое поставляется без дисковода и выполнено в белом цвете, а также специального издания в чёрном цвете Galaxy Black с увеличенным твердотельным накопителем объёмом 2 терабайта. Внешне обновлённые консоли мало отличаются от оригинальной версии, однако при изучении их внутренностей YouTube блогер Остин Эванс (Austin Evans) обнаружил ряд отличий, о которых в Microsoft не упоминали, передаёт VideoCardz. Обновлённые версии консолей используют чип на более совершенном техпроцессе, что в конечном итоге позволило упростить конструкцию консолей.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

Если в оригинальном Xbox Series X используется 7-нанометровый чип, то в обновлённых это 6-нанометровый аналог. Его спецификации не изменились, однако более совершенный техпроцесс положительно сказался на энергопотреблении. Тесты показали, что обновлённая версия Xbox Series X с дисководом потребляет до 10 ватт меньше энергии, а без дисковода — до 16 ватт меньше. Меньше энергопотребление меньше и тепловыделение, похоже, в Microsoft использовали это для оптимизации системы охлаждения.

Энергопотребление консолей в простое и под нагрузкой:

Xbox Series X (2020): 60 / 167 ватт.

Xbox Series X (2024) 2 ТБ: 51 / 156 ватт.

Xbox Series X (2024), цифровая версия: 39 / 151 ватт.

Источник изображения: Austin Evans, YouTube

Основной охлаждающий радиатор использует меньше медных деталей. Вес радиатора уменьшился примерно на 100 г. Есть изменения и в печатной плате, вероятно, она тоже подверглась ряду оптимизаций.

Источник изображения: Austin Evans, YouTube

Оригинальная Xbox Series X была представлена в 2020 году. Консоль базируется на чипе с центральным процессором AMD на базе архитектуры Zen 2 и интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2, оснащается 16 гигабайтами памяти GDDR6 и встроенным терабайтным твердотельным накопителем. Теоретическая вычислительная производительность графики оценивается показателем 12,15 терафлопс.

Для справки: стартовая рекомендованная цена Xbox Series X в США составляла 499 долларов, рекомендованная цена обновлённого специального издания составляет 599 долларов, а цифровой версии — 449 долларов.



