Похоже, вопреки ожиданиям, урезанная версия Navi 32 использоваться не будет.

AMD Radeon RX 7650 GRE будет основана на графическом процессоре Navi 33, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса Benchlife. Этот графический процессор в полной конфигурации уже используется в видеокартах Radeon RX 7600 и 7600 XT, которые отличаются частотами, энергопотреблением и объёмом видеопамяти. Поэтому предполагалось, что RX 7650 GRE оснастят урезанной версией Navi 32, заполнив большой разрыв между RX 7600 XT и RX 7700 XT. Похоже, этого не произойдёт.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

На данный момент непонятно, ближе к какой модели будет располагаться RX 7650 GRE, 8-гиговой RX 7600 или 16-гиговой RX 7600 XT. Специалисты считают, что потенциал повышения производительность есть за счёт ещё большего разгона и повышения мощности, однако вряд ли удастся добиться значительного преимущества над RX 7600 XT, если это вообще планируется.

В Benchlife считают маловероятным, что видеокарту представят на CES 2025, скорее всего, это будет отдельное региональное мероприятие — модель в первую очередь ориентирована на китайский рынок.