AMD Radeon RX 7650 GRE будет основана на графическом процессоре Navi 33, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса Benchlife. Этот графический процессор в полной конфигурации уже используется в видеокартах Radeon RX 7600 и 7600 XT, которые отличаются частотами, энергопотреблением и объёмом видеопамяти. Поэтому предполагалось, что RX 7650 GRE оснастят урезанной версией Navi 32, заполнив большой разрыв между RX 7600 XT и RX 7700 XT. Похоже, этого не произойдёт.
На данный момент непонятно, ближе к какой модели будет располагаться RX 7650 GRE, 8-гиговой RX 7600 или 16-гиговой RX 7600 XT. Специалисты считают, что потенциал повышения производительность есть за счёт ещё большего разгона и повышения мощности, однако вряд ли удастся добиться значительного преимущества над RX 7600 XT, если это вообще планируется.
В Benchlife считают маловероятным, что видеокарту представят на CES 2025, скорее всего, это будет отдельное региональное мероприятие — модель в первую очередь ориентирована на китайский рынок.