GALAX анонсировала материнскую плату Boomstar на базе чипсета Intel Z890 в чёрном и белом цвете, сообщает Wccftech. В числе преимуществ 8-слойная печатная плата, подсистема питания 18+1+1 с 90-амперными DrMOS и крупными радиаторами для охлаждения, пара 8-контактных разъёмов EPS для питания процессора, четыре слота для оперативной памяти DDR5 со скоростью до 8667 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Специалисты оценивают плату как надёжное решение среднего класса с привлекательным дизайном: на изображениях демонстрируется несколько крупных панелей с настраиваемой подсветкой, более того, одна из панелей должна быть съёмной.
Рассматриваемая плата также обладает поддержкой WiFi 7 и Bluetooth 5.4, предлагает широкие возможности для подключения различных устройств: присутствует три усиленных слота PCIe, пять разъёмов для установки M.2 накопителей, один из которых поддерживает PCIe 5.0, в нижней части также заметны четыре угловых порта SATA. На плате присутствует физическая кнопка включения, дисплей для вывода кодов ошибок, светодиоды для отладки.
Более подробных технических характеристик пока нет, они появятся ближе к началу продаж 24 октября. На прошлой неделе Intel представила пять первых процессоров Core Ultra 200S — всё это модели с разблокированным множителем.