В числе достоинств продвинутая подсистема питания и пять M.2 разъёмов.

GALAX анонсировала материнскую плату Boomstar на базе чипсета Intel Z890 в чёрном и белом цвете, сообщает Wccftech. В числе преимуществ 8-слойная печатная плата, подсистема питания 18+1+1 с 90-амперными DrMOS и крупными радиаторами для охлаждения, пара 8-контактных разъёмов EPS для питания процессора, четыре слота для оперативной памяти DDR5 со скоростью до 8667 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Специалисты оценивают плату как надёжное решение среднего класса с привлекательным дизайном: на изображениях демонстрируется несколько крупных панелей с настраиваемой подсветкой, более того, одна из панелей должна быть съёмной.

Источник изображения: GALAX

Рассматриваемая плата также обладает поддержкой WiFi 7 и Bluetooth 5.4, предлагает широкие возможности для подключения различных устройств: присутствует три усиленных слота PCIe, пять разъёмов для установки M.2 накопителей, один из которых поддерживает PCIe 5.0, в нижней части также заметны четыре угловых порта SATA. На плате присутствует физическая кнопка включения, дисплей для вывода кодов ошибок, светодиоды для отладки.

Источник изображения: GALAX

Более подробных технических характеристик пока нет, они появятся ближе к началу продаж 24 октября. На прошлой неделе Intel представила пять первых процессоров Core Ultra 200S — всё это модели с разблокированным множителем.