Возможно, на новой платформе они не понадобятся.

Предотвращающие изгиб процессора рамки, заменяющие стандартное крепление сокета у материнских плат Intel LGA 1700, не подойдут для процессоров LGA 1851, несмотря на одинаковые размеры процессоров и расположение креплений на материнских платах, сообщает Tom’s Hardware. Хотя новые процессоры и имеют те же общие размеры, изменились размеры тепло-распределительной крышки — в новых Core Ultra 200S она стала более узкой и вытянулась по длине, последнее и препятствует установке рамки.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Вытянутая конструкция процессоров Intel LGA 1700 и сильный прижим стандартной системы крепления с усилием, сконцентрированным в двух точках посередине, приводили к изгибу процессоров, что ухудшало контакт с основанием системы охлаждения и, как следствие, эффективность охлаждения, из-за чего рабочие температуры повышались. Это стало причиной появления рамок для фиксации процессоров от сторонних производителей. Появятся ли аналогичные рамки для сокета LGA 1851, неизвестно, говорят, что в новой системе креплений учли недостатки прошлой и теперь нагрузка распределяется равномернее. Так это или нет, вероятно, станет понятно только после появления первых обзоров и отзывов.

Процессорам Intel LGA 1851 для повышения эффективности охлаждения может понадобится другая рамка, для крепления кулера со смещением, поскольку самая горячая точка в вычислительной «плитке» новых процессоров сдвинулась к северу, в сравнении с прошлыми поколениями процессоров LGA 1700.

Первые процессоры Intel Core Ultra 200S за рубежом ожидаются в продаже 24 октября. Это будет пять разблокированных для разгона моделей с количеством ядер от 14 до 24.