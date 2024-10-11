«Первый в мире GPU» выпустили в октябре 1999 года.

NVIDIA празднует 25-летие GeForce 256. Видеокарта была выпущена в октябре 1999 года под лозунгом «первый в мире GPU» — в графическом процессоре GeForce 256 впервые появились аппаратные блоки трансформации и освещения (transform and lighting, T&L). Это стало важным достижением, благодаря которому разработчики смогли повысить детализацию трёхмерной графики. GeForce 256 стал настоящим открытием в Quake III Arena и прекрасно сочетался с такими прорывными играми, как Unreal Tournament, одной из первых игр с реалистичными отражениями, пишет NVIDIA. Ещё в 1999 году NVIDIA успела продать 1 миллион GeForce 256, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: NVIDIA

Графический процессор NV10, который использовался в GeForce 256, содержал 23 миллиона транзисторов — ничтожное количество по сравнению с огромными 76,3 миллиардами транзисторов в современном NVIDIA AD102, который используется в RTX 4090. Кроме того, GeForce 256 оснащался 32 мегабайтами видеопамяти, в то время как RTX 4090 может похвастаться 24 гигабайтами.

NVIDIA выпустила короткое видео, демонстрирующее эволюцию графических технологий на примере кадров из игр, выпущенных за несколько последних десятилетий.



