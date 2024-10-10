Новинки получили приятный дизайн в бело-бирюзовой расцветке.

MANLI представляет новую линейку видеокарт под названием STELLAR (кит. 星际), сообщает VideoCardz. В линейку вошли две видеокарты NVIDIA: RTX 4070 SUPER и 8-гиговый вариант RTX 4060 Ti.

Источник изображения: MANLI

Видеокарты получили приятный дизайн в бело-бирюзовой расцветке. Кожух системы охлаждения, три 90-миллиметровых вентилятора, задняя панель выполнены преимущественно в белом цвете. На кожухе также присутствует вставка, переливающаяся бирюзовым и фиолетовым цветом, дизайн, судя по всему, символизирует звёздную орбиту. На торце кожуха присутствует сенсорная кнопка, отмеченная звездой, она отвечает за подсветку логотипа STELLAR на боковой части видеокарты.

Источник изображения: MANLI

Среди других особенностей система охлаждения с четырьмя тепловыми трубками, парой 8-миллиметровых и парой 6-миллиметровых, настройка скорости вращения вентиляторов с приоритетом на тишину. Обе видеокарты разогнаны производителем: частота графического процессора RTX 4070 SUPER в режиме Boost повышена до 2520 мегагерц, а RTX 4060 Ti — до 2580 мегагерц.