MANLI представляет новую линейку видеокарт под названием STELLAR (кит. 星际), сообщает VideoCardz. В линейку вошли две видеокарты NVIDIA: RTX 4070 SUPER и 8-гиговый вариант RTX 4060 Ti.
Видеокарты получили приятный дизайн в бело-бирюзовой расцветке. Кожух системы охлаждения, три 90-миллиметровых вентилятора, задняя панель выполнены преимущественно в белом цвете. На кожухе также присутствует вставка, переливающаяся бирюзовым и фиолетовым цветом, дизайн, судя по всему, символизирует звёздную орбиту. На торце кожуха присутствует сенсорная кнопка, отмеченная звездой, она отвечает за подсветку логотипа STELLAR на боковой части видеокарты.
Среди других особенностей система охлаждения с четырьмя тепловыми трубками, парой 8-миллиметровых и парой 6-миллиметровых, настройка скорости вращения вентиляторов с приоритетом на тишину. Обе видеокарты разогнаны производителем: частота графического процессора RTX 4070 SUPER в режиме Boost повышена до 2520 мегагерц, а RTX 4060 Ti — до 2580 мегагерц.