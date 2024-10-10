Всего 17 моделей из разных серий.

GIGABYTE представляет 17 материнских плат Intel Z890 в разных сериях, включая AI TOP, в которую вошли три платы: Z890 AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS MASTER AI TOP и Z890 AI TOP — каждая поддерживает установку нескольких графических процессоров, оснащается парой 10-гигабитных проводных сетевых адаптеров и парой портов Thunderbolt 5, использующих стандарт USB4 2.0 с пиковой пропускной способностью 80 гигабит в секунду (Гбит/с). В числе других представленных плат несколько моделей семейства AORUS, а также более доступные решения серий GAMING X, AERO и UD.

Источник изображения: GIGABYTE

В числе прочих достоинств материнских плат AORUS и AI TOP поддержка скорости памяти DDR5 до 9500 мегатранзакций в секунду (МТ/с). В частности, разгону памяти поспособствует возможность реализации дополнительного обдува модулей DDR5 и другие фирменные технологии. Конструкция DDR Wind Blade позволяет установить вентилятор над модулями и тем самым снизить температуры на величину вплоть до 10 градусов по Цельсию, утверждает GIGBAYTE.

Источник изображения: GIGABYTE

Кроме этого, одной из новых возможностей флагманских материнских плат GIGABYTE является разгон нейронного блока NPU, встроенного в процессоры Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) — технология получила название GIGABYTE NPU Overdrive и позволяет повысить производительность до 23%. Материнские платы поставляются с обновлёнными BIOS и улучшенной программной поддержкой: повышено удобство оболочки, внедрены новые возможности для мониторинга компонентов в режиме реального времени. В дополнение к стандартным профилям питания процессора Intel Baseline, Performance и Extreme в BIOS будет предложено три дополнительных профиля, включая профиль под названием Unleash, по оценкам компании, он обеспечит повышение производительности до 11%.

Источник изображения: GIGABYTE

Материнские платы ожидаются в продаже к концу октября.