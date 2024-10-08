Super Flower выпустила ATX 3.1 модульные блоки питания Leadex III в конфигурациях мощностью 650, 750, 850, 1000 и 1300 Ватт, сообщает TechPowerUp. Блоки питания соответствуют требованиям стандарта Intel ATX 3.1, выдерживая 200-процентные скачки мощности, комплектуются кабелями 12V-2x6 для подключения современных видеокарт.
Тип кабеля 12V-2x6 отличается в зависимости от модели. Так, блоки питания мощностью от 650 до 850 Ватт включительно комплектуются кабелем-переходником с двух 8-контактных разъёмов на стороне блока питания на один 12V-2x6, а более мощные модели на 1000 и 1300 Ватт комплектуются стандартным кабелем 12V-2x6.
В числе других преимуществ производитель перечисляет: 140-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником, устойчивым к повышенным температурам медным валом и поддержкой полупассивного режима ECO; запатентованную конструкцию коннектора 20+4 для более безопасного и надёжного подключения; повышенную стабильность на линиях +12, +5 и +3,3 Вольта; гибкие ленточные кабели; сертификат 80 Plus Gold; наличие японских конденсаторов.
Блоки питания имеют комплексный набор механизмов защит, включая защиту от перенапряжения, от перегрузки по току, от перегрузки по мощности, от короткого замыкания, от пониженного напряжения, от перегрева, перенапряжения и скачков напряжения. Также есть возможность работы без нагрузки.