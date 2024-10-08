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Moleculo
Super Flower представила ATX 3.1 блоки питания Leadex III мощностью от 650 до 1300 Ватт
Комплектуются кабелями 12V-2x6.

Super Flower выпустила ATX 3.1 модульные блоки питания Leadex III в конфигурациях мощностью 650, 750, 850, 1000 и 1300 Ватт, сообщает TechPowerUp. Блоки питания соответствуют требованиям стандарта Intel ATX 3.1, выдерживая 200-процентные скачки мощности, комплектуются кабелями 12V-2x6 для подключения современных видеокарт.

Тип кабеля 12V-2x6 отличается в зависимости от модели. Так, блоки питания мощностью от 650 до 850 Ватт включительно комплектуются кабелем-переходником с двух 8-контактных разъёмов на стороне блока питания на один 12V-2x6, а более мощные модели на 1000 и 1300 Ватт комплектуются стандартным кабелем 12V-2x6.

Источник изображения: Super Flower

В числе других преимуществ производитель перечисляет: 140-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником, устойчивым к повышенным температурам медным валом и поддержкой полупассивного режима ECO; запатентованную конструкцию коннектора 20+4 для более безопасного и надёжного подключения; повышенную стабильность на линиях +12, +5 и +3,3 Вольта; гибкие ленточные кабели; сертификат 80 Plus Gold; наличие японских конденсаторов.

Источник изображения: Super Flower

Блоки питания имеют комплексный набор механизмов защит, включая защиту от перенапряжения, от перегрузки по току, от перегрузки по мощности, от короткого замыкания, от пониженного напряжения, от перегрева, перенапряжения и скачков напряжения. Также есть возможность работы без нагрузки.

#блоки питания #super flower
Источник: techpowerup.com
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Было 60ФПС и если включить AFMF 2+FSR FG то будет 150ФПС. Пока врубил только AFMF 2 лишними + 15ФПС не будет.
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Nvidia&Intel Hater
12:05
только не в коем разе не совмещать.и да armf кадры не видны в обычных отоборажателях фпс -пока во всяком случае.И если было 60 то станет 120 а не 75.в случае armf2/в случае fsr3 не всегда в 2 раза
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
Китя
12:04
AFMF 2 прибавляет ФПС. К примеру было 60 станет 75ФПС. Насчет FSR FG промежуточные кадры и также увеличивает ФПС ровно в 2 раза.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
OgoGoLog
12:00
Зачем? Автор таких огульных заявлений не делает.
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bao shin
11:59
Возможно, в играх это так, но в остальном брехня. Лично измерял 5600 и 7600, разница в производительности системы существенная
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
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