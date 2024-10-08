Комплектуются кабелями 12V-2x6.

Super Flower выпустила ATX 3.1 модульные блоки питания Leadex III в конфигурациях мощностью 650, 750, 850, 1000 и 1300 Ватт, сообщает TechPowerUp. Блоки питания соответствуют требованиям стандарта Intel ATX 3.1, выдерживая 200-процентные скачки мощности, комплектуются кабелями 12V-2x6 для подключения современных видеокарт.

Тип кабеля 12V-2x6 отличается в зависимости от модели. Так, блоки питания мощностью от 650 до 850 Ватт включительно комплектуются кабелем-переходником с двух 8-контактных разъёмов на стороне блока питания на один 12V-2x6, а более мощные модели на 1000 и 1300 Ватт комплектуются стандартным кабелем 12V-2x6.

Источник изображения: Super Flower

В числе других преимуществ производитель перечисляет: 140-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником, устойчивым к повышенным температурам медным валом и поддержкой полупассивного режима ECO; запатентованную конструкцию коннектора 20+4 для более безопасного и надёжного подключения; повышенную стабильность на линиях +12, +5 и +3,3 Вольта; гибкие ленточные кабели; сертификат 80 Plus Gold; наличие японских конденсаторов.

Источник изображения: Super Flower

Блоки питания имеют комплексный набор механизмов защит, включая защиту от перенапряжения, от перегрузки по току, от перегрузки по мощности, от короткого замыкания, от пониженного напряжения, от перегрева, перенапряжения и скачков напряжения. Также есть возможность работы без нагрузки.