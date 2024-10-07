В этот день ожидаю презентацию настольных процессоров Intel Arrow Lake.

ASUS представит 10 октября новые материнские платы Intel, в тот же день, когда (по неофициальным данным) ожидается презентация настольных процессоров Intel Arrow Lake, сообщает Wccftech со ссылкой на объявления компании в социальных сетях, включая китайские Weibo и Bilibili, а также новость ресурса ITHome.

Источник изображения: ASUS

На одном из тизеров можно разглядеть восемь материнских плат, как минимум. Среди них есть модели с дизайном Prime, ROG Strix и ROG Maximus. Один из подзаголовков тизера «новые возможности искусственного интеллекта» намекает на наличие встроенного NPU в новых процессорах Intel.

Публично Intel не называла дату презентации новых настольных процессоров, да и ASUS открыто не называет чипсет и модели материнских плат, хотя до предполагаемого мероприятия осталось лишь несколько дней. Слухи о презентации 10 октября ходят уже давно, ожидается, что в этот день Intel представит пять разблокированных для разгона процессоров Arrow Lake во главе с 24-ядерным Core Ultra 9 285K и раскроет информацию о флагманском чипсете Z890, после чего производители материнских плат представят свои решения для новой платформы LGA 1851.