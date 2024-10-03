Новинки доступны в чёрном и белом цвете.

Zotac представила видеокарты NVIDIA RTX 4070 SUPER в новом исполнении под названием Moon, сообщает VideoCardz. Новинки, доступные в чёрном (Shadow) и белом цвете (Opal), внешне напоминают модели из линейки Trinity, однако конструкция всё же используется другая: габариты системы охлаждения меньше, что, в частности, потребовало уменьшить центральный вентилятор, в то время как у моделей Trinity все три вентилятора одинакового размера.

Источник изображения: Zotac

Тактовая частота графического процессора новинок повышена производителем на 30 мегагерц, до 2505 мегагерц, а заявленная мощность составляет 220 ватт — для дополнительного питания карты оснащаются 16-контактным разъёмом. Набор видеовыходов состоит из трёх DisplayPort 1.4 и одного HDMI 2.1.

Источник изображения: Zotac

В ширину видеокарта занимает два с четвертью слота расширения, в длину — 288 миллиметров. По информации VideoCardz, эти размеры позволяют видеокарте получить отметку NVIDIA SFF Ready, однако официально её нет.

Источник изображения: Zotac

На данный момент новинки предназначены для продажи исключительно на азиатском рынке.