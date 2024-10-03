С последними исправлениями микрокода пользователям рекомендуют продолжать придерживаться базовых настроек питания.

В Intel ещё не разработали инструмент, который позволял бы владельцам процессоров Raptor Lake и Raptor Lake Refresh с достаточной надёжностью выявлять деградировавшие и нестабильные экземпляры, объяснили представители компании журналистам ресурса Tom’s Hardware.

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Некоторые настольные процессоры Intel Core 13- и 14-го поколений имели проблемы, которые приводили к нестабильной работе и сбоям, компании потребовалось несколько месяцев, чтобы найти основную причину. В конце сентября вышло третье обновление микрокода, которое, как ожидается, полностью решит проблему. Но тем процессорам, что уже деградировали, микрокод не поможет, стоит вопрос, как выявить такие экземпляры.

Для выявления деградировавших процессоров энтузиасты рекомендовали тестировать их в разнообразных многопоточных бенчмарках, приложениях для архивации, даже переустанавливать драйвер NVIDIA, который якобы при распаковке данных создаёт интенсивную нагрузку на процессор, также рекомендовалось тестировать игры на базе движка Unreal Engine 5, в которых владельцы нестабильных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений зачастую и сталкиваются с ошибками. Но всё это нельзя назвать надёжными методиками. Intel «продолжает исследовать возможность создания инструмента для обнаружения» и «выпустит обновление по мере доступности», сообщили Tom’s Hardware.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Помимо обновлений микрокода, в Intel рекомендовали по-прежнему придерживаться настроек питания процессора по умолчанию. Энтузиасты могут заняться настройкой уровней мощности и повысить их на свой страх и риск, но чтобы сохранить гарантию, пользователям всё равно следует соблюдать безопасные настройки, такие как IccMax и другие, перечисленные в таблице выше.