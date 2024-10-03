Intel Core Ultra 7 258V сравнили со Steam Deck, ASUS ROG Ally, устройствами на базе AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Intel Core Ultra 9 185H.

Процессор Intel Core Ultra 7 258V показал превосходную игровую производительность в 15-ваттном режиме, пишет Wccftech со ссылкой на тестирование Bilibili блогера Geekerwan. В сравнении участвовал ноутбук Lenovo YOGA Air 15, портативные игровые компьютеры Steam Deck от Valve и старшая версия ROG Ally от ASUS с процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, а также другие устройства — все тестировались в разрешении 720p. Что касается ограничений мощности, только для процессора Core Ultra 7 258V был установлен лимит 12 ватт, для процессоров в других устройствах — 9 ватт. Разница объясняется тем, что в отличие от других процессоров в сравнении Core Ultra 7 258V имеет встроенную LPDDR5X память, которой и нужно около 3 ватт, сам процессор при этом потребляет около 9 ватт, так что всё должно быть честно.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

При низком энергопотреблении Intel Core Ultra 7 258V обеспечил на 67% большую среднюю частоту кадров в Black Myth Wukong, по сравнению с AMD Ryzen AI 9 HX 370. В Cyberpunk 2077 процессор Intel уже более чем в два раза быстрее Ryzen AI 9 HX 370 и почти в три раза быстрее Ryzen Z1 Extreme в ASUS ROG Ally. В режиме с ограничением 30 ватт рассматриваемый процессор семейства Intel Lunar Lake тоже превзошёл оппонентов из стана AMD.

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

Geekerwan также протестировал каждый процессор в режиме неограниченной полной мощности. В этом режиме мощность Intel Core Ultra 7 258V достигала 30 ватт, тогда как пиковая мощность AMD Ryzen AI 9 HX 370 достигала 80 ватт, а Intel Core Ultra 9 185H — 90 ватт. Что удивительно, даже так Core Ultra 7 258V «держит удар» — да, в большинстве протестированных игр он отстал от оппонентов, мощность которых была в два-три раза выше, но нельзя назвать разницу значительной, кроме того, есть игры, где Core Ultra 7 258V был и вовсе быстрее. Процессор Lunar Lake показал впечатляющую эффективность.

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

В тесте продолжительности работы ноутбук Lenovo YOGA Air 15 на базе Intel Core Ultra 7 258V и с не самой ёмкой батареей (70 ватт-час) среди сравниваемых устройств стал лидером, проработав более 11 часов. ASUS ZenBook S16 с батареей ёмкостью 78 ватт-час и AMD Ryzen AI 9 HX 370 проработал 8 часов 40 минут, а устройство с процессором Intel Core Ultra 9 185H и того меньше.

В числе других интересных результатов: наименьшее энергопотребление в режиме ожидания при выключенном экране, лучшая однопоточная производительность среди x86 процессоров в тесте Spec INT 2017, прирост производительности E-ядер Skymont над E-ядрами Crestmont около 9…10%.

По мнению Wccftech, процессоры Intel Lunar Lake могут стать неожиданным хитом в сегменте портативных игровых устройств, обеспечивая при низком энергопотреблении отличную производительность как процессорных ядер, так и интегрированной графики. Стоит напомнить, что в Lunar Lake используется интегрированная графика Battlemage, позже должны появиться новые дискретные видеокарты Intel этого семейства.