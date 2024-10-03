Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В режимах с ограниченным TDP процессор Intel Lunar Lake значительно превосходит конкурентов в играх
Intel Core Ultra 7 258V сравнили со Steam Deck, ASUS ROG Ally, устройствами на базе AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Intel Core Ultra 9 185H.

Процессор Intel Core Ultra 7 258V показал превосходную игровую производительность в 15-ваттном режиме, пишет Wccftech со ссылкой на тестирование Bilibili блогера Geekerwan. В сравнении участвовал ноутбук Lenovo YOGA Air 15, портативные игровые компьютеры Steam Deck от Valve и старшая версия ROG Ally от ASUS с процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, а также другие устройства — все тестировались в разрешении 720p. Что касается ограничений мощности, только для процессора Core Ultra 7 258V был установлен лимит 12 ватт, для процессоров в других устройствах — 9 ватт. Разница объясняется тем, что в отличие от других процессоров в сравнении Core Ultra 7 258V имеет встроенную LPDDR5X память, которой и нужно около 3 ватт, сам процессор при этом потребляет около 9 ватт, так что всё должно быть честно.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

При низком энергопотреблении Intel Core Ultra 7 258V обеспечил на 67% большую среднюю частоту кадров в Black Myth Wukong, по сравнению с AMD Ryzen AI 9 HX 370. В Cyberpunk 2077 процессор Intel уже более чем в два раза быстрее Ryzen AI 9 HX 370 и почти в три раза быстрее Ryzen Z1 Extreme в ASUS ROG Ally. В режиме с ограничением 30 ватт рассматриваемый процессор семейства Intel Lunar Lake тоже превзошёл оппонентов из стана AMD.

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

Geekerwan также протестировал каждый процессор в режиме неограниченной полной мощности. В этом режиме мощность Intel Core Ultra 7 258V достигала 30 ватт, тогда как пиковая мощность AMD Ryzen AI 9 HX 370 достигала 80 ватт, а Intel Core Ultra 9 185H — 90 ватт. Что удивительно, даже так Core Ultra 7 258V «держит удар» — да, в большинстве протестированных игр он отстал от оппонентов, мощность которых была в два-три раза выше, но нельзя назвать разницу значительной, кроме того, есть игры, где Core Ultra 7 258V был и вовсе быстрее. Процессор Lunar Lake показал впечатляющую эффективность.

Источник изображения: Geekerwan, Bilibili

В тесте продолжительности работы ноутбук Lenovo YOGA Air 15 на базе Intel Core Ultra 7 258V и с не самой ёмкой батареей (70 ватт-час) среди сравниваемых устройств стал лидером, проработав более 11 часов. ASUS ZenBook S16 с батареей ёмкостью 78 ватт-час и AMD Ryzen AI 9 HX 370 проработал 8 часов 40 минут, а устройство с процессором Intel Core Ultra 9 185H и того меньше.

В числе других интересных результатов: наименьшее энергопотребление в режиме ожидания при выключенном экране, лучшая однопоточная производительность среди x86 процессоров в тесте Spec INT 2017, прирост производительности E-ядер Skymont над E-ядрами Crestmont около 9…10%.

По мнению Wccftech, процессоры Intel Lunar Lake могут стать неожиданным хитом в сегменте портативных игровых устройств, обеспечивая при низком энергопотреблении отличную производительность как процессорных ядер, так и интегрированной графики. Стоит напомнить, что в Lunar Lake используется интегрированная графика Battlemage, позже должны появиться новые дискретные видеокарты Intel этого семейства.

#intel #intel lunar lake
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Похоже, микрокод 0x12B может стать окончательным решением проблем процессоров Intel Core 13/14
Процессор Core Ultra 7 258V значительно превосходит чипы в игровых карманных консолях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
5
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
Honor работает над складывающимся в разных направлениях смартфоном
+
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
2
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
4
NVIDIA представила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL
+
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
1
POCO X7 может получить глобальную версию с камерами от нового Redmi Note 14 Pro 5G
+
Франко-немецкая группа KNDS объявляет о создании дочерней компании в Украине
3
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
7
Redmi Note 14 Pro+ вошел в список 10 лучших смартфонов сентября по версии AnTuTu
+
Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
Уралвагонзавод изучает захваченный немецкий танк Leopard 2
+
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
1
Квантовые компьютеры не справились с запуском Doom, выпущенной в 1993 году
2
Над зданием администрации Угледара поднят флаг РФ, части ВСУ не успели выйти из города
1
Новый патч Intel 0x12B для Raptor Lake снижает производительность процессоров в синтетических тестах
2
Bose выпустила домашнюю акустическую систему SoundLink с Bluetooth и USB C
+
Стоимость платных обновлений для Windows 10 будет увеличиваться вдвое каждый год
5
Освобожденный из тюрьмы основатель Binance намерен и дальше заниматься криптовалютными проектами
+

Популярные статьи

Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
12
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
2
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
9
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
27
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
16
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
5
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
25
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
7
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
28
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
17

Сейчас обсуждают

si-cat
16:29
Осталось дождаться мышку Noctua Edition 🤣
Блок питания Seasonic Noctua Edition планируют выпустить в четвёртом квартале
Герман Алексеев
16:21
Оригинал играл 4-5 лет назад в последний раз. Ремастер мне понравился. Играл как и тогда рандомные скирмиши. Сама игра по сути ответвление серии AoЕ. Механики практически один в один. Круто, что с...
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
Дмитрий Рут
16:17
В современных играх XTX равна 4070 только в твоем больном воображении. И в двух мега высерах с трассировкой пути, куда тупо занесли бабло
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
star5
16:13
Рискованно! S.T.A.L.K.E.R может выйти когда условно 5070TI уже ни кому не нужна будет! И смысл тогда покупать? что бы продать в следующем году по дешёвке и купить 50ХХ серии. А если S.T.A.L.K.E.R вый...
MSI показала кастомную видеокарту S.T.A.L.K.E.R. 2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM Еdition
Картинка
16:11
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
dmitry07
16:10
По цене в 120к?
За первую неделю предзаказы PS5 Pro в М.Видео-Эльдорадо превзошли прогнозы в 3 раза
Za9c
16:09
Миниган классный, но в музее видел именно крупного калибра. Причём размер с трубу канализационную:) Такую плюху с воздуха заслать - моё почтение
Концерн «Калашников» увеличит производство авиационных пушек для истребителей и бомбардировщиков
Sammie Vanhalen
15:58
С античитом и в винде не совсем порядок, если по чесноку. А так да, все "эксперты" одной мантрой повторяют: нет игорей, нет дров. Куча статей уже где прекрасно показано, что все работает. И игори и ус...
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
VRoman
15:55
Ты хочешь сказать, что видюхи уже продаются по цене близкой к себестоимости? Мне в это не верится.
AMD может отложить запуск видеокарт следующего поколения Radeon RX 8000
Чатo ---- Бoт
15:53
Наглая неприкрытая реклама от зелобубли. Надо срочно пописать...
Андервольтинг vs оверклокинг – есть ли смысл от разгона видеокарты, и почему андервольтинг лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем