По слухам, нужно скорректировать объёмы запасов.

NVIDIA якобы прекратила поставки графических процессоров для игровых видеокарт GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский форум Board Channels. Согласно представленной информации, поставки прекратят временно, примерно на две недели, чтобы сократить запасы названных видеокарт.

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Похоже, что на складах накопилось слишком много RTX 4060 и 4060 Ti. В Wccftech считают, что двухнедельная остановка поставок не окажет влияние на доступность этих моделей и цены. NVIDIA тщательно отслеживает запасы, чтобы не допустить избытка видеокарт и дать возможность партнёрам и продавцам избавиться от старых моделей перед запуском следующей серии. Преемники RTX 4060 и 4060 Ti вряд ли появятся скоро, поэтому пока речь идёт о временных мерах для корректировки запасов.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4060 Ti являются одними из самых популярных — это относительно доступные решения, позволяющие играть во все современные игры с высокими настройками графики. Младшая модель RTX 4060 является второй по распространённости среди пользователей игровой платформы Steam, согласно отчёту за сентябрь, за ней следует RTX 4060 для ноутбуков, на четвёртом месте настольная RTX 4060 Ti. Лидером рейтинга по-прежнему является RTX 3060, однако темпы распространения RTX 4060 позволяют предположить, что скоро лидером станет уже более современная модель.