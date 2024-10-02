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Moleculo
По неофициальным данным, Intel утвердила даты презентации и выпуска настольных ЦП Core Ultra 200
Даты якобы озвучили на закрытом мероприятии для прессы.

Intel запланировала презентацию настольных процессоров Core Ultra 200 на 10 октября, а старт продаж — на 24 октября. Эти даты уже назывались ранее, но на этот раз в VideoCardz сообщают, что они были якобы официально озвучены на закрытом мероприятии для прессы и партнёров компании, иными словами, они окончательно подтверждены и уже не должны измениться. Также утверждается, что на 7 октября запланирован ещё одно закрытое мероприятие для прессы, а обзоры появятся в день начала продаж.

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 должны появиться с новыми материнскими платами LGA 1851. Сначала выйдут продвинутые модели: разблокированные для разгона процессоры и поддерживающие разгон материнские платы с чипсетами Intel Z890. Более доступные варианты для массового сегмента ожидаются позже, возможно, их выпустят в начале 2025 года.

В каталогах различных зарубежных интернет-магазинов уже были замечены процессоры стартовой линейки — пять моделей. На старте флагманом является 24-ядерный Core Ultra 9 285K, его будут сопровождать 20-ядерные Ultra 7 265K и KF, а также 14-ядерные Ultra 5 245K и KF. Ядра процессоров основаны на совершенно новых архитектурах Lion Cove и Skymont.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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