Был протестирован инженерный образец.

В VideoCardz проанализировали обзоры TechPowerUp и KitGuru на ранний инженерный образец, твердотельного накопителя с контроллером Phison E31. Этот контроллер будет использоваться во многих твердотельных накопителях PCIe 5.0 массового сегмента, и, судя по выводам СМИ, он выглядит многообещающе.

Хотя платы текущего поколения поддерживают PCIe 5.0 с конца 2021 года, потребительских графических процессоров с интерфейсом PCIe 5.0 пока не представлено (кроме китайских видеокарт Moore's Threads). Рынок твердотельных накопителей PCIe 5.0 постепенно набирает обороты, однако существующие на данный момент накопители в основном ориентированы на флагманский сегмент, стоят довольно дорого, отличаются от предшественников повышенным энергопотреблением, что требует более сложных систем охлаждения: либо более крупных, либо небольших, но с вентиляторами. Всё это также усложняет применение подобных SSD в ноутбуках.

Источник изображений: TechPowerUp

Энергопотребление нового контроллера Phison E31 в режиме ожидания составило 0,074 ватта при включённом ASPM, максимальное энергопотребление 5 ватт. Согласно собственной методологии тестирования TechPowerUp, он имеет самую высокую энергоэффективность (по соотношению скорости на операциях чтения и записи к энергопотреблению).

Тем не менее, это инженерный образец и он пока не безупречен. Рецензенты отметили проблему с повышенным энергопотреблением в простое, когда режим ASPM не включён. Также есть вопросы к производительности в реальных задачах, которая может соответствовать уровню флагманских твердотельных накопителей Gen 4. В любом случае, для ноутбуков новое решение будет интересным за счёт меньшего энергопотребления и нагрева.