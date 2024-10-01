Высокая однопоточная производительность, но разочаровывающий многопоточный результат.

Процессор Intel Core Ultra 9 285 был замечен в базе данных Geekbench, что подтверждает подготовку такой модели, сообщает Tom’s Hardware. Это 24-ядерный процессор, сочетающий 8 производительных P-ядер и 16 эффективных E-ядер, как и флагманский 285K. В тесте Geekbench новинка показала высокую однопоточную производительность, а вот в многопотоке что-то пошло не так.

Источник изображения: Geekbench

Intel Core Ultra 9 285 в одноядерном тесте Geekbench набрал 3081 балл, что соответствует уровню, который демонстрируют такие процессоры Intel, как Core i7-14700K и Core i9-14900K. В многопотоке оценка составила всего лишь 14150 баллов, что даже меньше средних показателей Core i7-13700. Скорее всего, тестировался предсерийный образец процессора, который по каким-то причинам не смог показать весь свой потенциал в многопоточной нагрузке. Тем не менее, специалисты Tom’s Hardware опасаются, как бы Intel не снизила ограничения мощности будущих процессоров с заблокированным множителем, дабы увеличить привлекательность моделей с индексом K. Последнее кажется маловероятным, ранним тестам в Geekbench доверять не стоит.

Источник изображения: Geekbench

Сроки выхода настольных процессоров Intel Core Ultra 200 официально до сих пор неизвестны. По неофициальной же информации, презентация процессоров запланирована на 10 октября, а старт продаж — на 24 октября. Первыми появятся пять разблокированных моделей Core Ultra классов 9, 7 и 5, включая флагманский Core Ultra 9 285K. Версия флагмана без интегрированной графики KF не ожидается, в отличие от других процессоров: Core Ultra 7 265K и KF, Core Ultra 5 245K и KF. Что касается процессоров с заблокированным множителем, ходят слухи об их презентации в будущем году на выставке CES 2025.