Следы нашли в тестовой сборке.

Похоже, в Microsoft работают над возвращением в Windows 11 опции для отображения значков панели задач меньшего размера. Такая возможность была в прошлых версиях Windows, включая «десятку», но в Windows 11 её изначально не перенесли, как и множество других полезных опций, пишет Neowin. Спустя годы опция появилась в последней бета-версии Windows 11 под номером 22635.4291, пока что она скрыта и недоступна без использования дополнительных инструментов.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Блогер @PhantomOfEarth написал в социальной сети X (заблокирована в РФ), что обнаружил в сборке 22635.4291 идентификаторы, которые включают новую опцию «Показывать значки меньшего размера на панели задач». На данный момент она не работает должным образом, значки становятся меньше, но размер панели задач остаётся неизменным.

Чтобы опробовать новую-старую возможность в сборке Windows 11 под номером 22635.4291, потребуется стороннее программное обеспечение — приложение ViVeTool, которое доступно на GitHub. Специалисты предупреждают, что ответственность за использование ПО пользователь берёт на себя, все манипуляции с системой делаются на свой страх и риск. Включить новую опцию можно выполнив в консоли с правами администратора команду vivetool /enable /id:29785184,48433719.