Мощная подсистема питания, стильный дизайн.

NZXT анонсировала материнскую плату N9 с чипсетом AMD X870E, сообщает VideoCardz. Новинка оснащается мощной подсистемой питания и имеет множество других достоинств, свойственных флагманским решениям на базе чипсета X870E, включая поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, PCIe 5.0 для видеокарт и M.2 накопителей, широкие возможности для подключения устройств хранения. Плата выполнена в фирменном стиле NZXT, обладает строгим и стильным внешним видом, будет доступна в белом и чёрном цвете. Компания собирается выпустить новинку в следующем году.

Источник изображения: NZXT

NZXT N9 оснащается подсистемой питания, построенной по схеме 20+2+1 с применением 110-амперных транзисторов, а охлаждение реализовано с помощью крупных радиаторов и пары вентиляторов. В основе N9 лежит 8-слойная печатная плата, для подключения M.2 накопителей доступно четыре разъёма, один из которых поддерживает PCIe 5.0, остальные — PCIe 4.0. Дополнительное охлаждение PCIe 5.0 накопителя реализовано с помощью крупного радиатора, а накопителей PCIe 4.0 с помощью большой ребристой металлической пластины. В числе прочих преимуществ наличие пары USB 4 со скоростью до 40 гигабит в секунду, качественное встроенное аудио Realtek ALC4082. На плате присутствует RGB подсветка, а также имеются 8-контактные комбинированные разъёмы для подключения фирменных вентиляторов NZXT RGB Core с несколькими крыльчатками в одном корпусе и управления ими.

Источник изображения: NZXT

NZXT N9 X870E ожидается в первом квартале 2025 года.