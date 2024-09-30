Также появилась информация о других улучшениях для процессоров и платформы в новых BIOS.

AMD подтвердила, что использование официальной опции повышения базового теплопакета процессоров AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X до 150 ватт покрывается гарантией, сообщает VideoCardz со ссылкой на маркетинговые материалы, опубликованные компанией к началу продаж материнских плат с чипсетами 800 серии. Новая опция доступна на материнских платах с чипсетами AMD серии 800 и некоторых материнских платах с чипсетами AMD серии 600. В перспективе все (или по крайней мере большинство) платы AMD 600 должны получить это обновление.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

AMD объясняет, что при выборе теплопакета 65 ватт в компании стремились обеспечить баланс эффективности и производительности. Однако есть достаточно энтузиастов, для которых эффективная работа не является приоритетом, приоритет — максимальная производительность при работе в допустимых пределах. Компания пошла на встречу таким пользователям и представила в новых BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.2 простой способ повышения теплопакета до 105 ватт. Процессоры проверены на работу с теплопакетом 105 ватт, при таком TDP их показатели не выходят за рамки ограничений, однако нужно запастись системой охлаждения, которая будет справляться с возросшим тепловыделением. По оценкам компании, повышение TDP с 65 до 105 ватт может привести к повышению производительности до 10%.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

AMD также подтвердила, что в новых BIOS внедрены оптимизации для снижения задержки между ядрами, находящимися в разных кристаллах CCD. Соответственно, эти оптимизации затронут старшие процессоры, которые состоят из нескольких CCD. На сегодняшний день в новой потребительской серии AMD Ryzen 9000 таких процессоров два — это Ryzen 9 9900X и 9950X.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Также в AGESA 1.2.0.2 внедрены оптимизации для разгона оперативной памяти посредством профилей AMD EXPO. Новые платы с чипсетами AMD X870 поддерживают память со скоростью 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Как ожидается, продвинутые варианты с чипсетами 600-й серии тоже обеспечат поддержку высокоскоростных модулей памяти, всё зависит от конкретной модели.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Стоит напомнить и об улучшениях прогнозирования ветвлений в операционных системах Windows 11 версий 23H2 и 24H2. Общедоступных стабильных сборок 24H2 ещё нет, а для версии 23H2 оптимизации были внедрены в накопительный пакет обновлений за сентябрь. Судя по различным тестам, владельцы процессоров Ryzen 7000 и 9000 могут рассчитывать в среднем на 10-процентный прирост производительности в играх.