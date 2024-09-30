Скорость 9600 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

На китайском форуме Chiphell появился скриншот, который, вероятно, намекает на подготовку компанией Colorful высокоростной памяти CUDIMM DDR5 со скоростью 9600 мегатранзакций в секунду (МТ/с), сообщает VideoCardz, модули работают с задержкой CAS 44. Аналогичные были недавно анонсированы Asgard. Также Biwin и v-Color анонсировали комплекты CUDIMM DDR5-9200.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

На момент написания ассортимент оперативной памяти компании Colorful включает несколько линеек как для корпоративного сегмента, так и для потребительского. Компания выпускает модули и для настольных ПК и для ноутбуков. Самый быстрый комплект в ассортименте имеет скорость 7200 МТ/с.

Источник изображения: ChipHell

Как ожидается, модули памяти CUDIMM DDR5 будут поддерживаться новыми материнскими платами Intel серии 800 для настольных процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) — официально это не подтверждено. Материнские платы AMD X870 должны поддерживать CUDIMM DDR5 при работе с процессорами Ryzen 8000 и 9000 серии, сообщалось на днях.

Таким образом, официально и неофициально известно о четырёх компаниях, подготавливающих CUDIMM DDR5 модули памяти со скоростью 9200 МТ/с и выше. В модули CUDIMM встраивается микросхема генерации тактовых сигналов, что в конечном счёте позволяет достичь более высоких скоростей.