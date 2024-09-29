Впечатляющая производительность.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

С приближением выхода настольных процессоров Intel Core Ultra 200 в Сети появляются всё более воодушевляющие результаты их тестов. Накануне в Geekbench обнаружили результат Core Ultra 7 265K, где этот 20-ядерный 20-поточный процессор в многопотоке обошёл 24-ядерный 32-поточный Core i9-14900K, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Geekbench

Разница в производительности огромна по сравнению с прошлыми результатами. Это может быть следствием тестирования более «свежего» образца, который по своим параметрам соответствует розничному, использованию новой BIOS.

В отчёте Geekbench не зафиксирована частота выше 5,5 гигагерц, что соответствует спецификациям для этого процессора, однако не исключено, что в тесте использовался экстремальный режим питания — отчёт Geekbench не содержит информацию об этом.

Источник изображения: Wccftech

Так или иначе, результат впечатляющий: 3283 балла в однопотоке и 22293 балла в многопотоке. По подсчётам Wccftech, в одноядерных тестах процессор Intel Core Ultra 7 265K оказался на 11,4% быстрее Core i7-14700K и на 6,3% быстрее Core i9-14900K. В многоядерных тестах процессор опережает 14700K на 15,6%, а 14900K на 7%. Также новинка оказывается быстрее AMD Ryzen 9 9950X примерно на 8,4%.